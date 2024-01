Leben in Mettmann Henkel will sich an Uhrenreparatur beteiligen

Helgoland hat eine, ebenso wie Straubing und nun soll sie auch in Mettmann bald wieder zeigen, was die Stunde geschlagen hat. Eine Henkel-Sprecherin hat bestätigt, dass sich der Konzern an der Reparatur der Persil-Uhr an der Talstraße beteiligen werde. Über die Höhe der Beteiligung müsse noch gesprochen werden, heißt es.