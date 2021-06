Schule ohne Rassismus in Mettmann : Heinrich-Heine-Gymnasium erneut ausgezeichnet

Lehrer Thomas Krei freut sich wie die Schüler Carlo Ebeling (Q1), Tina Grenz (10. Klasse), Amelie Karsten (Q1) und Kollegin Vassiliki Zachari über die erneute Auszeichnung fürs Heine-Gymnasium. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Ohne Rassismus und mit Courage leben die Gymnasiasten den Alltag in und außerhalb der Schule. Für dieses Engagement, das in schulinternen Projekten ebenso wie externen Aktionen gelebt wird, wurde das Gymnasium in Metzkausen jetzt erneut ausgezeichnet.