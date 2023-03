Schule in Mettmann Das wohltemperierte Heine-Gymnasium

Gute Nachrichten hat der Leiter des Heinrich-Heine-Gymnasiums, Hanno Grannemann, für die künftigen Fünftklässler des Jahrgangs 2023/24: Die 142 Mädchen und Jungen werden sich auf fünf Eingangsklassen verteilen können. Bislang war ein Start am HHG mit vier Eingangsklassen vorgesehen. Grannemann sagt: „Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die zuständige Bezirksregierung Düsseldorf dies in unserem Sinne entscheiden.“ Und damit im Sinne der neuen Gymnasiasten, die in Klassen mit 28 und 29 Schülerinnen und Schüler starten werden.