Die neue „Medamana“ der Aulen Mettmanner ist erschienen Warum eine Mauer zu den Freiheitsrechten gehörte

Nachdem die ehemalige Stadtarchivarin Gudrun Wolfertz in der März-Ausgabe über die Bedeutung der Freiheitsrechte schrieb, thematisiert sie nun die Stadtmauer. Ihr Bau vor 600 Jahren war mit der „Freiheit“ verbunden. Was bedeutete es, entweder innerhalb oder eben außerhalb der Stadtmauer zu leben? Wo kann man heute noch Reste der Mauer sehen? Wie viele Stadttore gab es und was ist mit den einzelnen Mauersteinen geschehen, nachdem die Stadtbefestigung nicht mehr gebraucht wurde?