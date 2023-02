Leben in Mettmann Schnelle Hilfe für Senioren im Zuhause

Bis ins hohe Alter ein aktives und selbstständiges Leben in der gewohnten häuslichen Umgebung führen – das wünschen sich die meisten Menschen. Ein Hausnotruf kann dabei unterstützen. Ob diese Technik das Leben in den eigenen vier Wänden sicherer macht, ob man damit zurecht kommt, das kann man jetzt ausprobieren. Die Johanniter bieten einen kostenlosen, vierwöchigen Test an.