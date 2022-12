Finanzen in Mettmann Haushalt 2023 mit zahlreichen Risiken

Droht Mettmann heute der nächste Grundsteuer-Schock? Kämmerin Veronika Traumann hat Anfang November bereits die Instrumente gezeigt. In der Tabelle mit 37 Maßnahmen zur strategischen Haushaltskonsolidierung war auch eine Informationszeile enthalten. In ihr rechnete die Kämmerin ganz nüchtern vor, wie viel Punkte Grundsteuererhöhung jeweils nötig sind, um zu geringe Sparanstrengungen auszugleichen. Von 4,15 Millionen Euro an Einsparvorschlägen blieben 1,16 Millionen Euro übrig. Laut der Infozeile von Veronika Traumann müsste allein diese Lücke mit einem Nachschlag von rund 180 bis 190 Prozentpunkten bei der Grundsteuer B ausgeglichen werden. Im Jahr 2021 hat solch Haushaltsvorschlag für erheblichen Unmut der Bürger gesorgt.