Finanzen in Mettmann „Haushalt 2023 ist trotz Einsparungen deutlich im Minus“

In Nachbarstädten wird mit finanziellen Spielräumen, die etwa aus nicht zu besetzenden Stellen in der Verwaltung resultieren anders umgegangen. So weist die Verwaltung in Wülfrath unterjährig auf Spielräume hin und macht häufig von sich aus der Politik Vorschläge, wie mit den Mitteln umgegangen werden kann. Eberhard Kanski vom Bund der Steuerzahler hatte angeregt, den Stellenplan im Rathaus bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen auf ein realistisches Maß anzupassen.