Umwelt in Mettmann Spielend leicht zum Klimaschutz in Mettmann

Die einen erwarten bald den 10.000 Fahrgast. Die anderen versuchen über Brettspiele, Bücher und Aktionen erlebbar zu machen, was Klimaschutz bedeutet und wie schweres eigentlich ist, das klimaschädliche Kohlendioxid, CO2, zu reduzieren. Am Mittwoch bekamen beide Mettmanner Teams in der Stadtbibliothek die diesjährigen Westenergie Klimaschutzpreise. Den mit 1500 Euro dotierten ersten Platz belegt in diesem Jahr der Freundeskreis Stadtbibliothek. Auf Rang zwei folgt der Bürgerbusverein Mettmann und freut sich über 1000 Euro für die zurzeit arg strapazierte Vereinskasse. Es gratulierte Bürgermeisterin Sandra Pietschmann und Judith Meuter im Namen von Westenergie.