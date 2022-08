Jetzt als Fachkraft in Mettmann starten : 14 Integrationsbegleiterinnen für Aufgaben in Mettmann

14 Integrationsbegleiterinnen für Aufgaben in Mettmann

Jetzt als Fachkraft in Mettmann starten

Mettmann Eine bestimmte Ausbildung als Integrationshelfer gibt es nicht, allerdings sind soziale oder pädagogische Erfahrungen von Vorteil, da es viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen bedarf. Jobcenter und Awo bilden gemeinsam aus.

14 ebenso stolze wie zufriedene Teilnehmerinnen konnte Petra Baumbach, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt im Jobcenter ME-aktiv, jetzt bei der Awo in Mettmann zu ihrem Abschluss als Integrationsbegleiterin beglückwünschen.

14 Wochen hatten die zuvor arbeitslosen Frauen bei der Awo Mettmann eine durch das Jobcenter ME-aktiv geförderte Qualifizierung durchlaufen. Das gemeinsame Ziel einer neuen beruflichen Perspektive vor Augen, hat die Teilnehmerinnen motiviert. In verschiedenen Modulen wie Berufsfelder in Kindertageseinrichtungen, Umgang mit Kindern mit Migrations- beziehungsweise Fluchthintergrund, Bewerbungstraining und Praktika konnten die Teilnehmerinnen ihr Wissen erweitern.

„In solch kurzer Zeit durchzustarten und als Fachkraft in Deutschland Fuß zu fassen, verdient hohe Anerkennung und ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Schlüssel zur Integration aktuell in der Qualifizierung liegt. Jetzt sind es gefragte Fachkräfte mit besten Chancen auf eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt“, beurteilt Petra Baumbach die Situation. Ein weiterer Durchlauf kann und soll zeitnah starten – die Absolventinnen haben als Multiplikatorinnen gewirkt und im Freundes- und Verwandtenkreis Werbung für die Maßnahme gemacht.