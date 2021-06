Gründungsmitglied des Freundschaftsvereins, Obermüller und im Einsatz für die alte Straßenbahn : Großer Kümmerer und aktiver Macher

Mettmann Er ist der Obermüller der Goldberger Mühle und Retter der alten Straßenbahn. Aber sein Engagement gilt vor allem seinen Mitbürgern.

Hans Günther Kampen war nicht nur das Gesicht der UBWG, er ist überaus engagiert für seine Geburts- und Heimatstadt. Ursprünglich bei den Mettmanner Sozialdemokraten aktiv, gründete er später die UBWG und bewies sich dort als großer Kümmerer, der sein Ohr ganz nah bei den Bürgern hatte. Dabei beließ er es nicht beim Zuhören, er packte selbst an. „Nur mit Quatschen kommt man nicht weiter.“ Die umfassende Sanierung der Goldberger Mühle und das Zurückholen und die Renovierung der alten Mettmanner Straßenbahn sind unvergessene Beispiele seines Engagements. „In beide Projekte habe ich mit engagierten Mitstreitern eine Menge Herzblut gesteckt.“ Aus einer brachliegenden Ruine, für deren sinnvollen Erhalt keiner einen Pfifferling gab, ist ein Schmuckstück geworden. Als langjähriger Vorsitzender des Goldberger Mühlenvereins hat „Obermüller“ Kampen die Geschicke um die Mühle mit großem Engagement begleitet und ist immer noch der „Motor“ des rührigen Vereins – und stolz auf sein Baby.

Engagement Hans Günther Kampen ist Gründungsmitglied des Freundschaftsvereins Mettmann-Laval. Für seinen unbändigen Einsatz für die Goldberger Mühle erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Weiter kämpft er für einen Standort der Alten Straßenbahn an der Ecke Bismarckstraße/Gartenstraße.

Ernster blickt er drein, geht es um die alte Straßenbahn. „Die steht nach kompletter Renovierung seit einigen Jahren gut verpackt in einer Halle des Kreisbauhofes. Was das eigentlich soll, ist für mich unerklärlich und da sträuben sich bei mir die Nackenhaare“, sagt er. Er ist enttäuscht, dass die Verwaltungsspitze bislang „für dieses sehenswürdige Objekt keine Verwendung als Erinnerungsstück“ fand. „Da haben mir einige Mettmanner Handwerker sehr geholfen“, fügt er hinzu. „Ich denke da beispielsweise an das ehemalige UBWG-Ratsmitglied und bekannten Mettmanner Schreinermeister Stefan Prangenberg, der die notwendigen Holzarbeiten übernommen hatte.“