Freude in Mettmann „Obermüller“ feiert 90. Geburtstag

Noch nicht fertig ist er mit der historischen Mettmanner Straßenbahn. „Die steht nach kompletter Renovierung seit einigen Jahren gut verpackt in einer Halle des Kreisbauhofes. Was das eigentlich soll, ist für mich unerklärlich und da sträuben sich bei mir die Nackenhaare“, sagte Kampen bei einer früheren Gelegenheit unserer Redaktion. Es sei enttäuschend, dass die Verwaltungsspitze bislang „für dieses sehenswürdige Objekt keine Verwendung als Erinnerungsstück“ gefunden habe. Nun hofft er auf mehr Unterstützung durch Sandra Pietschmann, die er im Wahlkampf tatkräftig unterstützte. „Da haben mir einige Mettmanner Handwerker sehr geholfen“, fügt er hinzu. „Ich denke da beispielsweise an das ehemalige UBWG-Ratsmitglied und bekannten Mettmanner Schreinermeister Stefan Prangenberg, der die notwendigen Holzarbeiten übernommen hatte.“ Der Wunschstandort ist die Ecke Bismarckstraße/Gartenstraße – in unmittelbarer Nähe zum damaligen Straßenbahndepot der Rheinbahn.