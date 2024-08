Interimsrettungswache an der Willetstraße Handwerker verdrängen die Feuerwehr

Eine gute und eine schlechte Nachricht gibt es zum ehemaligen Autohaus an der Willetstraße: Nach zweieinhalb Jahren Stillstand haben Anfang Juli die Arbeiten an der interimsmäßigen Rettungs- und Feuerwache begonnen. Das hat die Stadt unserer Redaktion auf Anfrage bestätigt. Die Hiobsbotschaft verkündete Feuerwehrchef Matthias Mausbach der Feuerwehr in einer internen Chef-Mail, die der Redaktion als Ausdruck von empörten Feuerwehrleuten übergeben wurde. Darin steht, dass der Umbau anders laufen wird, als es sich die Retter bis Ende Juni vorgestellt hatten. Denn für die Zeit der Arbeiten müssen sie das 4500 Quadratmeter große Quartier komplett räumen. Es wird vom Stromnetz getrennt, die Wasserversorgung abgestellt.