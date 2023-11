Justiz in Mettmann Haftstrafen für zwei Einbrecher in der Laubacher Straße

Mettmann/Wuppertal · Der Richter gab sich redlich. Und fragte immer wieder nach. Am Ende malte er ein Fragezeichen an einen Teil der Aussagen und schickte zwei Männer nach einem Einbruch an der Laubacher Straße ins Gefängnis.

15.11.2023 , 15:08 Uhr

Wegen eines Einbruchs an der Laubacher Straße kommen zwei Männer nun für 15, und 24 Monate ins Gefängnis. Foto: Kandzorra, Christian

Von Sabine Maguire