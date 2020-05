Shopping in Mettmann : Mettmann Impulse plant virtuellen Einkaufsbummel

Shopping in Mettmann

Mettmann Reklame in eigener Sache wollen jetzt Geschäftsleute machen. Kick off für ihre erste Roadshow sind die Sommerferien. Händler aus der Innenstadt, aber auch dem gesamten Stadtgebiet sind eingeladen, sich zu beteiligen.

Grob skizziert könnte die Roadshow aus verschiedenen Modulen bestehen, nämlich Filmsequenzen, Videobotschaften, Interviews sowie Informationen – im Chat. Zusammengehalten werden die einzelnen Clips, die von den teilnehmnden Geschäften und Unternehmen in Eigenregie individuell und selbstständig produziert werden, per Moderation. Exemplarisch waren jetzt im Piloten Beiträge zu sehen.

Peter Feyen beispielsweise, engagierter Mettmanner und Bürgerinitativler, verwies darauf, unbedingt Emotionen zu wecken, um so Lust auf die Stadt zu machen. Zudem vermisste er eine klaren Lageplan als Wegweiser zu den Geschäften in der realen Welt. Er schlug vor, mittels einer Grafik der Stadt mit entsprechenden Verlinkungen und Suchfunktionen zu arbeiten. Dorothee Seibel aus der gleichnamigen Manufaktur verwies auf das Thema Nachhaltigkeit. Keine „starre“ Roadshow solle konzipiert werden, sondern ein flexibler Zgriff, etwa um über Firmenjubiläen zu berichten. Axel Ellsiepen sprach sich für Ähnliches aus, nämlich einen umfangreichen Beitrag als Eigenwerbung zu produzieren, und als komprimierte Version in der Digi-Shopping-Tour zu verwenden.