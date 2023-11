Schule in Mettmann Spielend Programmieren mit Hacker School

METTMANN · Die IT-Branche ist eine wachsende Zukunftsbranche. Die Schülerinnen und Schüler am Konrad-Heresbach-Gymnasium schnupperten nun in die Welt von Codes und Co. hinein.

10.11.2023 , 16:08 Uhr

Seda (16, l.) und Emin (16, r.) lassen sich von Jens Becker von der Hacker School erklären, wie sich einen Code schreiben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Thomas Peter