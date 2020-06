Rettungshubschrauber im Einsatz : Motorradfahrer in Haan bei Unfall schwer verletzt

Mettmann Ein 39-jähriger Solinger musste am Nachmittag in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Kradfahrer hatte bei einem Zusammenstoß schwere Verletzungen erlitten.

Bei einem Unfall in Mettmann-Haan wurde am Dienstag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen war eine 40-jährige Autofahrerin aus Haan gegen 15.20 Uhr auf der Bismarckstraße in Richtung Kirchstraße unterwegs. Am Kreuzungsbereich zur Martin-Luther-Straße hielt sie aufgrund der Vorfahrtsregelung an. Sie sagte aus, sie habe angehalten und sich vergewissert, dass sich kein Fahrzeug auf der Martin-Luther Straße befand und dann losgefahren.