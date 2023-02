Konzert in Mettmann Musikalisches Klassentreffen mit Gästen in St. Lambertus

Um den eigenen Geburtstag zu feiern, gibt es viele Möglichkeiten. Die Bonnerin Isabel Plate möchte ihren Sechzigsten mit ihrem Lieblingswerk, nämlich Bachs Messe in h-Moll, feiern. Und weil sie das nicht alleine machen möchte, lädt sie ihre Geburtstagsgäste in die Kirche St. Lambertus ein, wo dieses Werk zur Aufführung gebracht wird. Dazu muss man wissen: Isabel Plate hat einen sehr speziellen Freundeskreis, wie ihre beste Freundin Constanze Backes weiß. „Aus der jahrzehntelangen Arbeit mit dem berühmten Stuttgarter Bach-Dirigenten Helmuth Rilling gibt es zahlreiche alte Verbundenheiten, und ihr Lieblingsstück lediglich zu hören, war ihr nicht genug, und so liefen bei zahlreichen Instrumentalisten und Sängern die Telefone heiß“, erzählt die in Mettmann lebende Sängerin.