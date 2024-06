Rund 2,5 Hektar kosten fünf Millionen Euro Grundstücksdeal Auf dem Pfennig ist unterschrieben

Die Hängepartie dauerte viele Monate lang. Zwischendrin wurde immer mal wieder kommuniziert, dass der Deal nahezu komplett und der Rest nur noch Formsache sei. Das war ganz offenbar voreilig, denn dann tat sich wieder monatelang nichts. Bis jetzt. Nun gehört das Grundstück Auf dem Pfennig der Stadt. In einer am späten Freitagnachmittag verbreiteten Erklärung heißt es: „Bürgermeisterin Sandra Pietschmann und der Grundstückseigentümer haben den Kaufvertrag für das Areal an der Hasseler Straße unterhalb der Sportanlage unterzeichnet.“