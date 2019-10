Mettmann : Grundschulen nehmen Anmeldungen an

Mettmann In Mettmann gibt es fünf Grundschulen. Eltern können sich und ihre Kinder Ende Oktober vorstellen.

(arue) Für alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2013 bis einschließlich 30. September 2014 geboren wurden, beginnt am 1. August 2020 die gesetzliche Schulpflicht. Darauf weist jetzt die Stadtverwaltung hin. Die Anmeldungen der Schulneulinge an den Mettmanner Grundschulen für das Schuljahr 2020/2021 werden am Dienstag, 29. Oktober, von 10 bis 13 Uhr, am Mittwoch, 30. Oktober, von 10 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr, und am Donnerstag, 31. Oktober, von 10 bis 13 Uhr entgegengenommen.