Sprachkompetenz wird in Mettmann gefördert : Fördern macht Schüler fröhlich

Sprachförderung an der Grundschule Herrenhauser Straße: Sarina (7, l.) und Damla (6) lernen mit Cornelia Mrutzek. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Grundschule Herrenhauser Straße profitiert von dem Landesförderprogramm, das Nachhilfe für Kinder und Jugendliche mit Migrations- und Flüchtlingshintergrund ermöglicht.

Als eine von drei Grundschulen und dem Berufskolleg Neandertal profitiert die Grundschule Herrenhauser Straße von den 250.000 Euro umfassenden Landesmitteln, die zusätzliche Förderstunden für Kinder und Jugendliche mit Migrations- und Flüchtlingshintergrund ermöglichen. „Gerade diese Schülerinnen und Schüler hat der Wegfall der Präsenzunterrichts besonders hart getroffen“, zeigt sich Schulleiterin Birgit Krohm dankbar für den Zusatzunterricht.

Dieser erfolgt einzeln, wenn ein besonders hoher Nachholbedarf besteht, Kinder z. B. erst alphabetisiert werden müssen, oder in einer Gruppe mit maximal vier Kindern. Neben Deutsch und Mathe stehen bei den Großen auch Englisch und alle anderen Fächer auf dem Programm.

INFO Geld Die Landesregierung NRW stellt bis Ende November.250.000 Euro für zusätzliche Förderstunden für Kinder und Jugendliche mit Migrations- und Flüchtlingshintergrund zur Verfügung. Lokalität In Mettmann profitieren das Berufskolleg Neandertal und drei Grundschulen von den Fördergeldern. An der GGS Herrenhauser Straße unterrichten Mitarbeiter des OGATA-Trägers „Interaktiv e.V.“ an zwei Vormittagen mit einem Umfang von insgesamt 10 Stunden Kinder, bei denen die Klassenlehrer den Bedarf bestätigen.

„In der Zeit, in der Kinder mit Migrations- und Flüchtlingshintergrund nur zu Hause waren, haben viele fast gar kein Deutsch mehr gesprochen. Nicht nur, dass der Präsenzunterricht lange Zeit nicht möglich war. Während des Lockdowns durften sie ihre deutschstämmigen Mitschülerinnen und Mitschülern ja auch nicht in der Freizeit treffen“, erläutert die engagierte Pädagogin. Um diese Defizite aufzuholen, steht ihr der Verein „Interaktiv“, der auch Träger der OGATA ist, zur Seite. „Wir wurden vom Kreisintegrationszentrum angesprochen, ob wir diese Aufgabe übernehmen können“, erklärt Rolf Schlierkamp, Gründer und Geschäftsführer des Vereins, der auch an anderen Schulen im Kreis Mettmann für den Betrieb des Offenen Ganztages zuständig ist.

An der Grundschule an der Herrenhauser Straße ist Mitarbeiterin Cornelia Murtzek bereits seit längerem in der OGATA-Betreuung tätig. Die Studentin der Erziehungswissenschaften hatte die Kapazität, um weitere Stunden für die zusätzliche Förderung der Kinder zu übernehmen, bei denen die Klassenlehrerinnen und -lehrer den Bedarf sehen. „Auch ich bin bilingual aufgewachsen. Ich bin als Vierjährige mit meinen Eltern aus Polen nach Deutschland gekommen. Daher weiß ich, wie es ist, nicht in seiner Muttersprache unterrichtet zu werden“, erzählt die 20-Jährige, der der Umgang mit den Kids sichtlich Freude bereitet. „In den ersten Stunden habe ich die Kinder nach ihren ganz persönlichen Geschichten gefragt. Es war berührend zu sehen, wie sie sich gefreut haben und auch stolz waren, dass sich jemand für ihr individuelles Schicksal interessiert.“ Die Klassenlehrer hätten sie am nächsten Tag gefragt, was sie denn mit den Kindern gemacht habe. Diese seien so fröhlich und selbstbewusst in den „normalen“ Unterricht zurückgekehrt.

Zu Murtzeks Schützlingen gehören auch die siebenjährige Sarina, die gebürtig aus Afghanistan stammt, und Damila, die Sechsjährige mit türkischen Wurzeln. Beide hatten in ihrem ersten Schuljahr wenig Präsenzunterricht und konnten durch die individuelle Förderung Einiges von dem aufholen, was sie nach den Schulferien brauchen, um ihr zweites Schuljahr – hoffentlich in Präsenz – gut zu meistern. Dem Viertklässler Roja, der erst seit zwei Jahren in Deutschland lebt, wird der zusätzliche Unterricht laut Schulleiterin Krohm den Start an der weiterführenden Schule erleichtern.