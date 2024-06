Innovativer Schulsport in Mettmann Grundschule Herrenhauser Straße schnappt sich einen Sportabzeichen-Preis

Im Schwimmen erhalten die Schülerinnen und Schüler in je zwei Schulhalbjahren Unterricht, in Stufe 4 teilweise auch eine Förderung, Letzteres wieder in Kooperation mit dem Sportverein me-sport vor Ort. „So führen wir alle Schülerinnen und Schüler an den regelmäßigen Sport heran und tragen dazu bei, dass die Kinder ihn als Teil ihres Alltags erleben“, sagt Surrey.