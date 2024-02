Schule in Mettmann Grundschülerinnen begeistern die Jury beim Vorlesewettbewerb

Mit ihrer Vorlesekunst ziehen die jungen Teilnehmenden die Zuhörer in ihren Bann und entführen sie in die Welt der Geschichten – das ist eine ganz besondere Gabe, so lässt sich die Faszination beispielsweise von Sprechern von Dokumentationen oder Hörbücher beschreiben. Die Weitergabe von Lesefreude ist von unschätzbarem Wert.