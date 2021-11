Sport an der Grundschule Herrenhauser Straße in Mettmann : Grundschule baut Sportangebot um Basketball aus

Mettmann Mit der Bewunderung professioneller Basketballspieler muss die Leidenschaft für diesen Sport nicht enden. Die Grundschüler an der Herrenhauser Straße werden jetzt Dank eines bundesweiten Basketball-Proekts aktiv.

Die Kinder an der Grundschule Herrenhauser Straße widmen sich nun verstärkt dem Basketballspiel. Über eine bundesweit ausgeschriebene Aktion bewarben sie sich am Basketball-Projekt und erhielten als eine unter 100 den Zuschlag. Das Sportpaket umfasst ein Paket aus Basketball-Spielabzeichen mit Ausweisen und Ansteckern sowie 20 Stationskarten, Laufkarten nebst Urkunden für einen Parcours. Auch zehn neue Basketbälle für den Schulsport waren dabei. „Bei uns versuchen die 3. und 4. Klassen das Basketball-Spielabzeichen in Bronze zu erwerben“, berichtet Lothar Mixa. Dazu muss gedribbelt werden, mal mit links, mal mit rechts und natürlich auch geworfen und gefangen werden. Auch der Korbleger muss klappen sowie ein fünfminütiges Spiel nach vereinfachten Schulregeln absolviert werden. Unterstützung bekommen die Schüler durch ihre Sportlehrerinnen Heike Surrey und Silvia Horvat sowie von Marcel Fontein von ME Sport, mit denen die Schule einen Kooperationsvertrag als Bildungspartner-Sport hält. ME Sport bietet Schulsport AGs im Schwimmen, Schach und Tischtennis durch qualifizierte Übungsleiter an. „Unterstützt werden wir weiter in der Leichtathletik und eben beim Basketball“, berichtet Lothar Mixa.