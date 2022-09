Politik in Mettmann : Grüne ziehen Stadt, Kreis, Land und Bund zusammen

Ein Umzug als Zusammenkommen: (von links) Rebecca Türkis, die Bundeestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Ophelia Nick und die Landtagsabgeordnete Ina Besche-Krastl. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Umweltpartei eröffnet ihr neues Büro in Mettmann. An der Breite Straße machen alle Parteiebenen Politik – Tür an Tür. Am Samstag wurden die Räume feierlich eröffnet.

192 Quadratmeter in bester Innenstadtlage, helle Räume mit weißen und grünen Wänden: Im Zeichen der Sonnenblume sind die Grünen in Mettmann nicht einfach bloß in größere Räume umgezogen. Das bisherige Parteibüro an der Adlerstraße war wegen des enormen Mitgliederzuwachses zu klein geworden. Den Umzug verbinden die Grünen mit diesem Plan: An der Breitestraße ist ein Kraftzentrum für die Umweltpartei entstanden. Hier machen ab sofort der grüne Stadtverband, der aus Hilden nach Mettmann umgezogene Kreisverband, die grüne Landtagsabgeordnete Ina Besche-Krastl und die grüne Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium, Ophelia Nick, Tür an Tür gemeinsam Politik – selbstverständlich streng nach den Regeln von Finanz- und Bundestagsverwaltung, die strikt voneinander abgegrenzte Einheiten vorschreiben.

Das grüne Zentrum muss mit Leben gefüllt werden. Das wurde beim Gespräch der Grünen mit unserer Redaktion vor der offiziellen Eröffnung des neuen Domizils am Samstag deutlich. Die in Berlin wirkende Grüne Ophelia Nick machte deutlich, wie wichtig ihr die Erdung in Mettmann ist: „Ich brauche die Rückmeldung aus dem Kreis- und den Ortsverbänden der Grünen.“ Die seit 100 Tagen im Düsseldorfer Landtag sitzende Ina Besche-Krastl sieht den kommenden Herbst und Winter als erste Bewährungsprobe: „Ich glaube, es wird nötig werden, dass alle Demokraten zusammenstehen, falls Gas und Strom knapp und der Protest radikal wird.“

Der grüne Ortssprecher aus Mettmann, Nils Lessing, deutet die neuen Räume an der Breite Straße als Zeichen dafür, dass die Grünen und ihre Themen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind: „Seit Jahrzehnten warnen wir vor der Klimakrise und mahnen zu Abrüstung und friedlichen Lösungen von Konflikten.“ Nun müssen die Grünen in Regierungsverantwortung in Berlin und Düsseldorf im Eiltempo Antworten finden auf die immer gefährlicher werdende Erderwärmung, die Energiekrise und den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Da verlängert ein grüner Wirtschaftsminister Habeck den Einsatz fossiler Brennstoffe und eine grüne Außenministerin Baerbock stimmt Waffenlieferungen zu. War Opposition einfacher als Regierung, in der alle Kompromisse die Grundsätze der Grünen schleifen? Einheitliches Kopfschütteln auf Orts-, Kreis- und Bundesebene. Ophelia Nick sagt: „Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir Grünen auf allen Ebenen mitentscheiden.“ Aber wie arg beuteln die Entscheidungen die Parteibasis? Ina Besche-Krastl: „Wir haben gute Argumente, können die Entscheidungen erklären und diskutieren miteinander.“ Ein Vorteil der neuen Räume in Mettmann: Sie sind groß genug für Gruppentreffen, Gäste können sich per Video dazu schalten.