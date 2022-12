Politik in Mettmann Grüne sorgen sich um das Diskussionsklima

Zugleich sorgen sich die Grünen Fraktionssprecher Nils Lessing und Türkis über die „zunehmende populistische Hetze in sozialen Medien“. Diese sei den Grünen ein Dorn im Auge. Die Stadt Mettmann befinde sich in einer kritischen Situation. Bei den Schulen sei der Handlungsdruck für Neubauten und Sanierungen groß. Die Feuerwache an der Laubacher Straße Platze aus allen Nähten. Und das Hallenbad müsse für einen zweistelligen Millionenbetrag saniert werden. Gleichzeitig müsse die Kommune immer mehr Aufgaben übernehmen, die von Bund und Land unzureichend gegenfinanziert würden. „Und das alles bei stark steigenden Zinsen, Bau- und Energiekosten“, zählt Fraktionssprecher Lessing auf. „Unser Handlungsspielraum ist sehr beschränkt. Daher ist es besonders wichtig, dass die demokratischen Fraktionen im Stadtrat an einem Strang ziehen.“ Ähnlich hatte sich Lessing bereits im Stadtrat geäußert. Die Grünen sagen, sie wollten keine Diskussionen unterbinden. Aber sachlich und konstruktiv solle um Lösungen gerungen werden.