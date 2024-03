Politik in Mettmann Grüne fordern mehr Tempo bei erneuerbaren Energien

„Die Stadt Mettmann muss dringend auf den Zug aufspringen“, meint Rebecca Türkis, Fraktionssprecherin der Grünen. „Durch die Änderungen der Gesetze und Verordnungen von Bund und Land ist es deutlich einfacher geworden Windkraft-, Flächenphotovoltaik- und Agrisolaranlagen in der Nähe von Siedlungsbereichen zu installieren. Viele Städte sind da bereits deutlich weiter als wir. Natürlich geht es uns einerseits um die Erreichung der Klimaziele durch die Umstellung auf Erneuerbare Energien. Andererseits sind solche Anlagen aber eine nicht zu vernachlässigende Ertragsquelle.“ Die zusätzlichen Einnahmen könnten den städtischen Haushalt entlasten und das Defizit spürbar verringern. Deshalb versteht Türkis die Langsamkeit der Verwaltung nicht: „Wir befinden uns in einer Situation, in der wir kreativ werden müssen, da weitere Einsparnisse kaum realisierbar sind und die Grund- und Gewerbesteuer nicht unendlich gesteigert werden können.“