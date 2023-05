Politik in Mettmann Grüne feiern die 40 als zweitstärkste Kraft

Wolfgang Niedecken singt, es sei alles „Verdamp lang her“. Und Fraktionssprecher Nils Lessing kommt bei der Geburtstagsparty im Grünen Parteibüro prompt ins Grübeln: „Ich verbringe schon zwei Drittel meines Lebens im Ortsverein Mettmann.“ Den wollen sie an diesem Abend feiern. Vor 40 Jahren machten sich weniger als zwei Handvoll Ökos auf den Marsch durch die Mettmanner Institutionen. Mittlerweile haben sie sich auf deutlich mehr als 50 Parteimitglieder verfünffacht. In den Anfangstagen wurden sie misstrauisch beäugt und auch gerne mal in der Fußgängerzone angebrüllt. Mittlerweile aber sind die Grünen mit ihren Themen Klimaschutz, einer sozialen Energiewende, einer humanen Flüchtlingspolitik bis in die Mitte der Gesellschaft geradelt. Nach der CDU sind die Grünen in Mettmann die zweitstärkste Kraft.