Gewinnerin beim Vorlesewettbewerb Mettmanns Mädchen können am schönsten vorlesen

Mit ihrer Vorlesekunst ziehen sie die Zuhörer in ihren Bann und entführen sie in die Welt der Geschichten – das ist eine ganz besondere Gabe, so lässt sich die Fasziniation beispielsweise von Sprechern von Dokumentationen oder Hörbücher beschreiben. Die Weitergabe von Lesefreude ist von unschätzbarem Wert. Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause ist am Mittwochnachmittag der Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs in der Stadtbibliothek wieder ausgetragen worden.