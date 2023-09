Gleischstellung im Kreis Mettmann Gleichstellungsbeauftragte informieren sich über Netzwerk W

Begrüßt wurde auf der Konferenz zudem Feride Iseni-Dishallari, die neue Koordinatorin des Netzwerks W „Beruflicher Wiedereinstieg.“ Iseni-Dishallari hat am 1. Juni ihre Arbeit in der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann aufgenommen. Sie strebt eine engere Zusammenarbeit und eine größere Sichtbarkeit des Netzwerks an. Die Gleichstellungsbeauftragten übernehmen hier als Multiplikatorinnen in den Städten und in der Kreisverwaltung eine wichtige Rolle.