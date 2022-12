Wetter in Mettmann Glatteisfrei nur an einigen Schulen

Eisige Stille am Konrad-Heresbach-Gymnasium (KHG) am gestrigen Montag. Keine Schüler, nur wenige Lehrer. Wegen der Glatteiswarnung des Deutschen Wetterdienstes hatte die Stadt ein Teil-Eisfrei verordnet. Das KHG, das Heinrich-Heine-Gymnasium und die Carl-Fuhlrott-Realschule blieben am Montag deshalb geschlossen – so die Mitteilung der Stadt. Auch in Düsseldorf hatte die dortige Verwaltung am späten Sonntagabend ein „Eisfrei“ ausgerufen – und musste wegen der späten Information viel Kritik einstecken.