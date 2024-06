Esrter von drei glatten Wegen ist angelegt Glatte Schneise durch das Jubi-Pflaster

Inzwischen wurde der erste, 2,50 Meter breite Betonsteinpflasterweg von der Bushaltestelle des Jubiläumsplatzes an der Schwarzbachstraße bis zur Rampe des Kreissparkassengebäudes angelegt. Weitere Wege werden von der Mühlenstraße zur Poststraße und zur Bushaltestelle an der Schwarzbachstraße in das Kopfsteinpflaster des Platzes gelegt. Die Verwaltung hatte zusammen mit dem Seniorenrat und der Schwerbehindertenvertretung diese Wegeachsen festgelegt.