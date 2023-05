Schnelles Internet in Mettmann Glasfaserausbau geht in den nächsten Abschnitt

Nachdem es in Obschwarzbach und Metzkausen bereits zügig mit den Verlegearbeiten für Glasfaserleitungen vorangeht, kommt nun mit Mettmann-West der nächste Stadtteil an die Reihe. Wie die Potex Bau GmbH – das im Auftrag der Deutschen Glasfaser ausführende Bauunternehmen – mitteilt, sollen die Bauarbeiten ab Donnerstag, 1. Juni, in folgenden Straßen beginnen: Am Herrenhaus, Amselweg, An den Elmen, Champagne, Drosselweg, Eidamshauser Straße, Falkenweg, Finkenweg, Lerchenweg, Meisenweg, Nachtigallenweg, Schwalbenweg und Siedlung Mannesmann. Während der Bauarbeiten kann es in den betroffenen Straßen zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Halteverbotszonen werden rechtzeitig im Vorfeld ausgeschildert, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt dazu. Die Bauarbeiten finden werktags zwischen 7 und 17 Uhr statt.