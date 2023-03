Kultur in Mettmann Interkulturelle Lesung mit Musik vom Duo Viotarre

Pacifico führt an einfache, aber nicht offensichtliche Reflexion heran: „Es ist angemessen, aufzuwachen, wenn auch inmitten von Viren und verschiedenen Problemen, die tatsächlich die Flüchtlinge selbst betreffen. Die bloße Anwesenheit des Virus sagt uns, dass keine Zeit mehr ist. Und wir können nur hoffen, dass es noch nicht zu spät ist. Schließlich gibt es niemanden, der nicht sieht, was allzu offensichtlich ist: Wir leben in einer Welt, in der es üblich ist, zu meckern, ohne jedoch etwas zu tun, um unser Schicksal zu ändern. Die Kinder der Sappho-Kultur tun nichts anderes, als sich zum x-ten Mal fremdenfeindlich zu zeigen und Hasspolitik zu betreiben.“