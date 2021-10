Beliebte Adresse in Mettmann-Metzkausen : Hoffnungsschimmer beim Erhalt des Vereinsheims

Der Mietvertrag fürs Vereinsheim in Metzkausen von Michael Walk wurde nicht verlängert. Nun aber steht ein neuer Gesprächstermin mit Verwaltungsmitgliedern an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der drohende Abriss des Vereinsheims auf dem ehemaligen Sportplatz an der Spessartstraße in Metzkausen erhitzte die Gemüter der Bürger – nicht nur in Metzkausen. Nun steht ein Gesprächstermin mit allen Beteiligten an. Vielleicht gibt es doch noch ein Happy End.