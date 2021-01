Weihnachtsschmuck in Mettmann : Dekorierte Bäume werden Montag abgebaut

Weihnachtsschmuck in Mettmann

Mettmann Ab Montag werden die von diversen Aktiven geschmückten Weihnachtsbäume in der Innenstadt abgebaut. Auf Wunsch aus der Bürgerschaft blieben sie etwas länger stehen.

Die beim Weihnachtsbaum-Schmuckwettbewerb dekorierten Christbäume in der Innenstadt bleiben noch bis zum kommenden Sonntag, 9. Januar, stehen und werden auf vielfachen Wunsch aus der Bürgerschaft erst ab Montag, 10. Januar vom städtischen Baubetriebshof abgeholt.

Insgesamt wurden 50 Tannenbäume aufgestellt, die für eine vorweihnachtliche Atmosphäre in den Straßen sorgten. Schulen, Kitas, Geschäftsleute, Vereine und Privatpersonen waren aufgerufen, die Weihnachtsbäume individuell zu schmücken. Die Schmuckaktion übrigens kam so gut an, dass auch der WDR darüber berichtete.