Mettmann : Gericht verhängt Strafe von 1350 Euro für einen Faustschlag

Mettmann Der Angeklagte hatte im Oktober 2017 einen Diskobesucher vor dem „Golden K“ mit einem Faustschlag ins Gesicht erheblich verletzt.

Weder das Opfer noch der Angeklagte konnten sich an Details der Tat erinnern. Eine Zeugin hatte beim erstinstanzlichen Verfahren beim Amtsgericht ausgesagt, dass der Angeklagte vor dessen Faustschlag ins Gesicht des Opfers von anderen Besuchern der Diskothek bedroht und an der Schulter festgehalten worden sei. Das spätere Opfer sei daran allerdings unbeteiligt gewesen. Der Berufungsrichter sprach von einem „Zufallsopfer“.

Am Tatabend sei im „Golden K“ Starkbier in großen Mengen ausgeschenkt worden, der Angeklagte und sein Opfer seien erheblich alkoholisiert gewesen. Der Verletzte konnte sich bereits beim Amtsgericht nicht an den Ablauf der Tat erinnern. Einzig die Tatsache, dass sich plötzlich Sanitäter um ihn gekümmert hätten, sei ihm in Erinnerung geblieben.