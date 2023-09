Politik in Mettmann Generaldebatte um neue Stellen im Rathaus

Dringend gesucht: ein Finanzbuchhalter, ein Spezialist für die Schulentwicklungsplanung, Personalleute und Mitarbeiter für den Bereich Bürgerservice und Wahlen – zum Beispiel. Jeweils männlich, weiblich oder divers – so steht es in Stellenanzeigen. An diesem Nachtrag zum Stellenplan im Rathaus Mettmann entzündete sich am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss eine Art Generaldebatte. Die Gretchenfrage: Warum möchte die Verwaltung so viele neue Stellen schaffen – obwohl gleichzeitig bereits 60 bestehende Stellen in der Verwaltung unbesetzt sind?