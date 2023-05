Veranstaltung in Mettmann Leseabend zum Gedenken an Bücherverbrennung

„Ins Gedächtnis rufen“ als Collage aus Radioreport, Zeitzeugnissen, Grußworten und Filmsequenzen erinnert an den 90. Jahrestag der Bücherverbrennung am Donnerstag, 11. Mai, in der Stadtbücherei. Das „Bündnis für Toleranz und Zivilcourage“, vertreten durch Evi Claßen, und die Stadtbibliothek Mettmann laden von 19 Uhr an gemeinsam dazu ein, sich aus der Distanz von 90 Jahren verschiedene Aspekte der Bücherverbrennung von 1933 bewusst zu machen. Durch den Abend führt Christian Denstorff vom Freundeskreis der Stadtbibliothek.