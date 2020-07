Aktion in Mettmann : Mettmann und Wülfrath zählen sieben Drogentote

Mettmann/Wülfrath Die Caritas lädt für Dienstag auf den Kirchplatz von St. Lambertus zur Gedenkveranstaltung ein. Es werden die Glocken läuten. Vor 22 Jahren initiiert, steht der Gedenktag jedes Jahr unter einem anderen Motto. 2020 lautet es „Wohnraum, soziale und medizinische Hilfen müssen ein Menschenrecht sein – ob mit oder ohne Corona/Covid 19“.

Wenn Dienstag, 21. Juli, Punkt 14 Uhr die Kirchenglocken von St. Lambertus läuten, erklingen sie zum Gedenken. Eingebettet in eine Veranstaltung von 13.30 bis 14.30 Uhr am Marktplatz, soll dann der Drogentoten gedacht werden.

In der Statistik unerwähnt bleiben auch Angehörige und Freunde, die das Leid der Abhängigkeit unmittelbar miterleben und sich oft selber hilflos fühlen. Das Angebot der Angehörigenberatung in der Caritas-Suchthilfe, das oft schon durch ein erstes Beratungsgespräch Entlastung schaffen kann, will niederschwellig helfen. Auch dazu wird am Drogentotengedenktag informiert.