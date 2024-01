Leben in Mettmann Gedenken zwischen Licht und Stacheldraht

Johanna beschreibt die Stimmung in Majdanek so: „Es waren mehrere Schulklassen dort. Aber es war sehr still. Wir waren alle sehr angespannt.“ Das Unfassbare mit den eigenen Augen zu sehen – schafft Bilder, die in den Köpfen bleiben. Tim sagt: „Als junge Generation sind wir nicht schuld an dem, was passiert ist. Aber wir sind verantwortlich dafür, wie wir mit der Erinnerung daran umgehen.“ Deshalb haben sie sich für die Gedenkfeier gemeldet.