Nationalsozialismus in Mettmann Gedenken an die NS-Opfer und Mahnung am Hellen Schatten

Landrat Thomas Hendele will an diesem Tag den Blick jedoch nicht nur in die Vergangenheit richten: „Auch heute sind Demokratien wieder gefährdet und autokratische Herrscher nutzen die Schwächen der Institutionen und die eigenen – durchaus legal – errungenen Mehrheiten aus, um die Gewaltenteilung ganz oder teilweise abzuschaffen. Und auch in Deutschland ist in den letzten Jahren die Ablehnung gegenüber dem Staat, dem Grundgesetz und der gesellschaftlichen Ordnung gewachsen.“ Hendele macht als Ursache hierfür einen Mangel an demokratischer und politisch-historischer Bildung in der Bevölkerung aus. Deshalb seien Gedenktage wichtig, sagt Hendele: „Sie führen uns regelmäßig vor Augen, wie brutal und zerstörerisch der Mensch sein kann, wenn er nicht die Würde seiner Mitmenschen achtet und sich selbst über das Recht stellt.“