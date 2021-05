Leben in Mettmann : Inzidenz runter, Stimmung rauf

Außengastronomie Dingle‘s in Mettmann: Helga Ratajczak hofft auf den baldigen Start. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann In Mettmann erwacht das Leben wieder – vorausgesetzt, die Inzidenz bleibt mindestens fünf Tage lang unter der magischen Zahl von 100. Was in Gastronomie, Kultur und Freizeit nun schon bald wieder möglich sein könnte.