Essen und Genuss in Mettmann : Gastronomen glücklich über Neustart

Mettmann Der ganz große Ansturm blieb am ersten Tag bei Mettmanns Gastwirten allerdings aus. Gäste freuen sich, endlich wieder in Stammlokalen trinken und essen zu können – und zwar von Porzellantellern und nicht aus Pappkartons.

Dass kein ganz großer Run entstand lag auch daran, dass in der Kreisstadt traditionsgemäß viele Gaststäten montags geschlossen haben. Im „Caffee del Nono“ in der Fußgängerzone saßen aber einige Gäste und freuten sich, dass sie sich endlich wieder in ihrem Stammlokal treffen und ihren Kaffee, Tee oder auch ein Glas Wein zu sich nehmen konnten. Zudem aßen sie ein Stück Kuchen oder andere Leckereien.