Mettmann Garagentrödel wird Bürgertreffpunkt

Ab 11 Uhr boten die Metzkausener all jene Sachen zum Verkauf an, die sie selbst nicht mehr benötigten. Das Angebot an Verkaufsgegenständen war breit gefächert – von Kinderspielzeug über alte Küchengeräte bis hin zu Kerzenständern oder Kleidung war alles dabei. Auch das Wetter spielte mit und lud somit zum Schlendern durch die Nachbarschaft ein. Mitmachen konnten am Samstag alle Haushalte südlich der Hasseler Straße und östlich der Homberger Straße in Metzkausen.