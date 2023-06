100. Geburtstag in Mettmann „Ich würde immer wieder Gärtner werden“

Auf ein „abwechslungsreiches und bewegtes Leben“ blickt der rüstige Senior zurück, der als Soldat drei Kopfschüsse überlebte und auch sonst offensichtlich vom Glück gesegnet einen Engel an seiner Seite hatte. „Eigentlich wollte ich Mathematik und Chemie studieren“, durch einen Freund kam er zum Gärtnern – eine lebenslängliche Liebe. Als Obstbaugartenmeister vermittelte er im eigenen Betrieb unzähligen Lehrlingen das kleine Einmaleins der Pflanzenkunde. Speziell in den Blickpunkt rückte er den Erbacher Mostapfelbaum und alles was grünte und blühte. „Wir waren eine fernsehfreie Familie, anstelle dessen wurde botanisiert“, erinnert sich Sohn Dietrich an das „Faszinosum Wildpflanzenbestimmung“. Inmitten von Bäumen, einem Paradies, wie Gotthold Strümpfel über seinen Betrieb sagt, wurde beispielsweise im Familienverbund aus reifen Äpfeln Most hergestellt und nach dem sogenannten Schweizer Verfahren haltbar gemacht. Mit vergorenem Most machten die Kinder – unerlaubt – Erfahrungen und tranken sich den ersten Rausch an, erinnert er sich.