Aus dem Neadnerland in die Welt Darc-Ortsverband Neandertal bildet Funker aus

Der Darc-Ortsverband Neandertal in Mettmann bietet einen Lehrgang für die Vorbereitung auf diese Prüfung an. Willkommen sind Interessenten aller Altersgruppen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Ausbildung gliedert sich in einen theoretischen und praktischen Teil. Der theoretische Teil wird in einem Online-Kursus durchgeführt. Die praktische Ausbildung wird durch persönliche Ausbildungspaten vor Ort begleitet. Behandelt werden Themen wie die Grundlagen der Elektrotechnik, digitale Datenübertragung und die Funktionsweise von Sendern und Empfängern.