Anmeldezahlen an Mettmanner Schulen Eltern initiieren Online-Petition

Nächstes Kapitel zum Thema „Schule“: „157 Kinder, darunter auch unser Kind, haben sich entschieden, ihre weitere Bildung am Heinrich-Heine-Gymnasium fortzusetzen“, berichtet Edyta Köhler. Obwohl die FDP-Fraktion im Schulausschuss einen Antrag gestellt hatte, besagtes Gymnasium eine Fünfzügigkeit zu ermöglichen, um alle Kinder zu beschulen und keine Kinder ablehnen zu müssen, wurde der Antrag mehrheitlich in der Sitzung am vergangenen Donnerstag abgelehnt. „Das wollten wir so nicht stehen lassen“, führt Edyta Köhler aus. Und initiierte eine Online-Petition.