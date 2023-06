Zeugen gesucht Fünf Männer schlagen auf 18-jährigen Mettmanner ein

Zu fünft schlugen in Mettmann in der Nacht zu Freitag, 2. Juni, junge Männer auf einen 18-Jährigen ein. Dieser wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Laut Polizeiangaben war der 18-jährige Mettmanner gegen 0.35 Uhr mit seiner 19-jährigen Freundin und einer Bekannten unterwegs. An der Bushaltestelle „Stübbenhaus“ auf der Düsseldorfer Straße kamen dann fünf junge Männer entgegen.