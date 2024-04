Kultur in der Oberstadt In Mettmann ist jede Menge Musik drin

Seit etwa zwei Jahren gibt es an der Musikschule eine Jazzband mit dem Namen „Jazz Goes Good“. Ein einprägsamer Titel für dieses muntere Völkchen, das sich unter der Leitung des engagierten Schlagzeuglehrers Wolfgang Wölke zusammengefunden hat. Betrat man jetzt den Saal in der Kulturvilla, so stockte einem der Atem: Die Bühne reichte kaum aus, um all die Instrumente unterzubringen, die für den Auftritt der Band erforderlich waren.