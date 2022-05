Ringcenter Supermarkt ändert Sortiment : Frische aus Deutschland trifft Spezialitäten aus Italien

Inhaber Rosario Rizzo hat das Angebot von Sudital am Karpendeller Weg geändert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Seit 2019 gibt es den italienischen Supermarkt am Karpendeller Weg. Bislang ohne den erhofften Durchbruch. Deshalb hat der Inhaber nun das Sortiment umgestellt und präsentiert einen Mix mit zwei Drittel an Produkten aus Deutschland und einem Drittel italienischen Spezialitäten.

Rosario Rizzo hat seinen Kunden genau zugehört. Deshalb veränderte der Inhaber des Sudital - italienischen Supermarktes am Karpendeller Weg sein Angebot, wie er sagt, „um noch besser auf die Wünsche meiner Kunden eingehen zu können“. Ab sofort bietet der Supermarkt im Ringcenter „das Beste aus zwei Welten“, wie Rizzo anpreist: „Zwei Drittel des Sortiments sind frische Ware wie in einem deutschen Supermarkt und ein Drittel kommt aus Italien , sind italienische Spezialitäten.“

Dafür hat sich Rizzo Unterstützung geholt. Die Lüning-Gruppe liefert zahlreiche Waren aus dem deutschen Teil des Sortiments. An dem Familienunternehmen aus dem westfälischen Rietberg ist Edeka Minden-Hannover mit 49 Prozent beteiligt; eine Kombination aus großem Handelskonzern und mittelständischem Familienunternehmen.

Sichtbar wird die Veränderung vor der neu aufgebauten Frische-Theke. Dort findet sich ein breites Angebot an Käse und Milchprodukten. Um das neue Konzept deutlich zu machen, stoppt Rizzo vor dem Regal mit Marmeladen und Konfitüren. Links finden sich zahlreiche italienische Produkte, rechts stehen Marken, die es so oder ähnlich in zahlreichen Supermärkten gibt. „Wir wollen, dass die Auswahl jeweils besonders groß ist und bieten unsere Kunden oftmals eine andere Gesamtauswahl als andere.“